Канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв, що Німеччина зробить пріоритетом зменшення своєї залежності від Китаю в питаннях сировини, попередивши, що уряд у Пекіні готовий "використовувати вразливість торгівлі".

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, заявив, що "залежність робить нас вразливими до шантажу".

"Для нашої політики щодо Китаю це означає, що ми прагнемо співпраці, де це можливо, – у питаннях кліматичної політики, глобальних криз та багатьох інших викликів, але водночас ми усвідомлюємо, що системна конкуренція посилюється", – запевнив він.

На думку канцлера Німеччини, для безпеки та конкурентоспроможності "пріоритетом має бути диверсифікація наших ланцюгів постачання сировини та торгівлі в інтересах стратегічного суверенітету".

У своїй промові він зазначив, що додаткові угоди про вільну торгівлю, крім угоди з країнами МЕРКОСУР, яку Європейський Союз прагне ратифікувати до кінця цього року, допоможуть зменшити цю залежність.

"Нам потрібні більш тісні партнерські відносини, особливо з Індією, Індонезією, Бразилією, Мексикою та Аргентиною. Але також і за межами G20, з країнами Латинської Америки, Африки та Азії", – додав він.

Зазначимо, попит на сировинні матеріали, такі як нікель, кобальт, графіт і рідкісні землі в останні роки сильно зріс, і забезпечення поставок стало головним пріоритетом для урядів.

Ці мінерали мають життєво важливе значення для енергетичних технологій, включаючи електромобілі, акумуляторні батареї, відновлювані джерела енергії та енергомережі, а також військове обладнання.

На відміну від свого попередника Олафа Шольца Мерц виступає за більш критичну позицію щодо Пекіна і неодноразово попереджав про ризики надмірної залежності від Китаю.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Китай за підтримку Росії, яка веде проти України неспровоковану широкомасштабну війну.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

У червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.