ЗМІ: глави трьох країн МЗС проведуть розмову із Іраном

Міністри закордонних справ трьох європейських країн проведуть телефонну розмову зі своїм іранським колегою.

Про це агентству Reuters повідомив обізнаний французький дипломат, передає "Європейська правда".

За словами французького дипломата, міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини проведуть телефонну розмову зі своїм іранським колегою в середу, 17 вересня.

Він зазначив, що метою розмови є обговорення майбутнього поновлення санкцій ООН європейськими державами та підтвердження умов, які вони висунули Тегерану.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

Не тільки США, а й європейські держави з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що Вашингтон і далі наполягає на повному згортанні програми зі збагачення урану, яку розробляє Іран і яка наближає його до створення ядерної зброї.