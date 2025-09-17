СМИ: главы трех стран МИД проведут беседу с Ираном

Министры иностранных дел трех европейских стран проведут телефонный разговор со своим иранским коллегой.

Об этом агентству Reuters сообщил осведомленный французский дипломат, передает "Европейская правда".

По словам французского дипломата, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии проведут телефонный разговор со своим иранским коллегой в среду, 17 сентября.

Он отметил, что целью разговора является обсуждение будущего возобновления санкций ООН европейскими государствами и подтверждение условий, которые они выдвинули Тегерану.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Не только США, но и европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.

В конце августа министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Недавно министр энергетики США Крис Райт сказал, что Вашингтон продолжает настаивать на полном свертывании программы по обогащению урана, которую разрабатывает Иран и которая приближает его к созданию ядерного оружия.