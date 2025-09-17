Чехія проти призупинення угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна виступить проти призупинення угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Ізраїлем.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ліпавський провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром.

Під час неї він, серед іншого, запевнив його, що Чехія виступить проти призупинення угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Ізраїлем.

"Я висловив побажання, щоб війна в секторі Гази закінчилася якомога швидше і гуманітарна ситуація покращилася", – додав він.

Зазначимо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна поки що не погодиться з пропозицією Європейської комісії щодо введення санкцій проти Ізраїлю за гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

Висока представниця ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас заявила, що Єврокомісія готова призупинити торговельні відносини та припинити науково-дослідне партнерство з Ізраїлем, але національні уряди перешкоджають подальшим крокам.

