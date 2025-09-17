Чехия против приостановления соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна выступит против приостановления соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Израилем.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Липавский провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Во время него он, среди прочего, заверил его, что Чехия выступит против приостановления соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Израилем.

"Я выразил пожелание, чтобы война в секторе Газа закончилась как можно скорее и гуманитарная ситуация улучшилась", – добавил он.

Отметим, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.

А министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна пока не согласится с предложением Европейской комиссии о введении санкций против Израиля за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия готова приостановить торговые отношения и прекратить научно-исследовательское партнерство с Израилем, но национальные правительства препятствуют дальнейшим шагам.

