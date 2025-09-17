Поляков предупредили о сигнале сирены в полдень, однако это не воздушная тревога

В полдень в нескольких городах на востоке Польши будут звучать сирены – однако поляков предупредили, что это не сигнал воздушной тревоги, а способ отметить 86-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Сирены будут звучать преимущественно в Подляшском регионе. По данным местного воеводского управления, их будет слышно в полдень в ряде населенных пунктов, среди которых Соколка, Супрасль, Сувалки, Ломжа и другие.

В предыдущие годы сирены также можно было услышать на улицах Белостока в 12:00 17 сентября. В этом году город решил отказаться от этого метода чествования памяти советской агрессии.

"На протяжении многих лет в начале этой церемонии по городу раздавался звук сирены. Это был способ почтить память всех жертв ссылки в Сибирь. В этом году, из-за геополитической ситуации и инцидентов нескольких дней назад, связанных с нарушением польских границ, город отказался от этой традиции", – говорится в официальном заявлении.

На прошлой неделе из-за воздушной угрозы в Хелме и Свиднику было приказано активировать сирены предупреждения. Тревога была вызвана атакой российского беспилотника на территории Украины.

Внимание привлекло то, что жители практически никак не отреагировали на сигнал об опасности с воздуха.

Из-за угрозы удара в тот день Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина.