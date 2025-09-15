У Польщі здійнявся резонанс, бо жителі під Любліном проігнорували сигнал повітряної тривоги
МВС та Урядовий центр безпеки Польщі опублікували інструкцію, як діяти під час повітряної тривоги, що стало наслідком того, що частина мешканців Свідника під Любліном знехтувала сигналом сирени, який пролунав в суботу у зв'язку з потенційною загрозою "повітряного нападу".
Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.
У суботу, 13 вересня, частина мешканців Люблінського воєводства отримала попередження: "Загроза повітряного нападу. Будьте особливо обережні. Дотримуйтесь вказівок служб. Чекайте на подальші повідомлення". Увечері тривога була скасована.
Зокрема, в Хелмі та Свіднику пролунали сирени повітряної небезпеки, однак жителі не надали цьому значення.
У соцмережах поширили відео, як люди на футбольному полі у Свіднику ніяк не відреагували на сигнал сирени.
Idealny przykład, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyje syrena alarmowa w Świdniku, reakcja ludzi? Praktycznie żadna. pic.twitter.com/hOQY1EWyQa– Remiza.pl (@remizacompl) September 13, 2025
"Тут немає місця для дискусій, якщо військо, кризові штаби воєводства та повіту видають таку вказівку – ми мусимо її виконати. Перед нами також стоїть велика просвітницька робота в школах та серед мешканців", – прокоментував у своїх соціальних мережах мер Свідника Марцін Дмовський.
Нагадаємо, в суботу через загрозу ударів дронів Польща підняла авіацію і закрила аеропорт Любліна.
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.
За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.