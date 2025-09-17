США інвестують $130 млн в будівництво ЛЕП, що з'єднає Молдову з Румунією

Сполучені Штати виділять $130 млн в будівництво лінії електропередачі, яка поєднає Молдову з Румунією.

Про це у середу оголосив глава румунського уряду Дорін Речан, пише "Європейська правда".

Інвестиції уряду США складуть $130 млн і покриють повну вартість будівництва лінії, яка безпосередньо з'єднає Молдову з Румунією та європейською мережею.

"Завдяки інвестиційному партнерству зі Сполученими Штатами Америки уряд побудує високовольтну лінію Страшені-Гутінаш – нове з'єднання, яке означає усунення енергетичного шантажу та гарантію електропостачання", – повідомив Речан.

Він додав: якщо раніше "не було прокладено жодного електричного дроту, щоб позбавити Молдову від шантажу і погроз", то всього за 4 роки, завдяки міцним партнерським відносинам, Молдова будує свою справжню незалежність.

Як уточнює молдовське видання Newsmaker, це буде третя ЛЕП, що з'єднує Молдову з Румунією, після ліній Ісакча-Вулканешти-Кишинів і Бєльці-Сучава.

Нагадаємо, торік у грудні Молдові дозволили імпортувати електроенергію з ЄС за квотою України.