США інвестують $130 млн в будівництво ЛЕП, що з'єднає Молдову з Румунією
Сполучені Штати виділять $130 млн в будівництво лінії електропередачі, яка поєднає Молдову з Румунією.
Про це у середу оголосив глава румунського уряду Дорін Речан, пише "Європейська правда".
Інвестиції уряду США складуть $130 млн і покриють повну вартість будівництва лінії, яка безпосередньо з'єднає Молдову з Румунією та європейською мережею.
"Завдяки інвестиційному партнерству зі Сполученими Штатами Америки уряд побудує високовольтну лінію Страшені-Гутінаш – нове з'єднання, яке означає усунення енергетичного шантажу та гарантію електропостачання", – повідомив Речан.
Він додав: якщо раніше "не було прокладено жодного електричного дроту, щоб позбавити Молдову від шантажу і погроз", то всього за 4 роки, завдяки міцним партнерським відносинам, Молдова будує свою справжню незалежність.
Як уточнює молдовське видання Newsmaker, це буде третя ЛЕП, що з'єднує Молдову з Румунією, після ліній Ісакча-Вулканешти-Кишинів і Бєльці-Сучава.
Нагадаємо, торік у грудні Молдові дозволили імпортувати електроенергію з ЄС за квотою України.