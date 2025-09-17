США инвестируют $130 млн в строительство ЛЭП, соединяющей Молдову с Румынией

Соединенные Штаты выделят $130 млн на строительство линии электропередачи, которая соединит Молдову с Румынией.

Об этом в среду объявил глава румынского правительства Дорин Речан, пишет "Европейская правда".

Инвестиции правительства США составят $130 млн и покроют полную стоимость строительства линии, которая напрямую соединит Молдову с Румынией и европейской сетью.

"Благодаря инвестиционному партнерству с Соединенными Штатами Америки правительство построит высоковольтную линию Страшены-Гутинаш – новое соединение, которое означает устранение энергетического шантажа и гарантию электроснабжения", – сообщил Речан.

Он добавил: если раньше "не было проложено ни одного электрического провода, чтобы избавить Молдову от шантажа и угроз", то всего за 4 года, благодаря прочным партнерским отношениям, Молдова строит свою настоящую независимость.

Как уточняет молдавское издание Newsmaker, это будет третья ЛЭП, соединяющая Молдову с Румынией, после линий Исакча-Вулканешты-Кишинев и Бельцы-Сучава.

Напомним, в декабре прошлого года Молдове разрешили импортировать электроэнергию из ЕС по квоте Украины.