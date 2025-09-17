Президент Литви пояснив, що стало б "пострілом в десятку" у заходах проти РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо ЄС під час розгляду нового санкційного пакета включить вторинні санкції проти країн, які допомагають РФ їх обходити, це буде "пострілом у десятку".

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Науседа відзначив заяву президента США Дональда Трампа, який "звернув увагу на вторинні санкції".

За словами президента Литви, саме вторинний ефект є найслабшим місцем санкцій, які проти РФ запровадив Євросоюз.

"Застосування вторинних санкцій було б дійсно пострілом у десятку", – додав він.

Коментуючи відкладення презентації 19-го пакет санкцій проти РФ, Науседа зазначив, що мета полягає в тому, щоб зробити санкції ще більш ефективними.

"Європейська комісія взяла хвилину на паузу, щоб зробити цей 19-й пакет санкцій ще ефективнішим і узгодити його з пропозиціями США", – розповів він.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.

Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.