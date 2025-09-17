Президент Литвы объяснил, что стало бы "выстрелом в десятку" в мерах против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если ЕС при рассмотрении нового санкционного пакета включит вторичные санкции против стран, которые помогают РФ их обходить, это будет "выстрелом в десятку".

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Науседа отметил заявление президента США Дональда Трампа, который "обратил внимание на вторичные санкции".

По словам президента Литвы, именно вторичный эффект является самым слабым местом санкций, которые против РФ ввел Евросоюз.

"Применение вторичных санкций было бы действительно выстрелом в десятку", – добавил он.

Комментируя отложение презентации 19-го пакет санкций против РФ, Науседа отметил, что цель состоит в том, чтобы сделать санкции еще более эффективными.

"Европейская комиссия взяла минуту на паузу, чтобы сделать этот 19-й пакет санкций еще более эффективным и согласовать его с предложениями США", – рассказал он.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.

Также СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер в качестве условия для введения санкций со стороны США.

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.