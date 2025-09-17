Стефанчук пояснив роль представництва Європарламенту в Києві

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, для чого у Києві відкривають представництво Європарламенту.

Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами глава Верховної Ради, робота представництва поглибить співпрацю між Україною та Європейським Союзом, посилить координацію на місці та стане додатковим сигналом політичної підтримки.

Крім того, представництво допоможе європарламентарям ефективніше працювати в Україні, підтримувати реформи та євроінтеграційний шлях, а з українського боку – сприятиме ще тіснішій взаємодії, постійному діалогу та узгодженню рішень, які наближають членство України в ЄС.

"Європейський Парламент стає ще ближче до України – і це підтверджує: наш шлях до членства в ЄС є впевненим і послідовним", – зазначив Стефанчук.

Він також повідомив, що отримав від президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли протокол про відкриття постійного представництва Європарламенту.

17 вересня Метсола під час виступу у Верховній Раді оголосила про відкриття представництва Європарламенту в Києві.

Конференція голів Європейського парламенту підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні, аби сприяти її європейській інтеграції та взаємодії, ще у листопаді 2023 року.