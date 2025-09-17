Стефанчук объяснил роль представительства Европарламента в Киеве

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, для чего в Киеве открывают представительство Европарламента.

Об этом он рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам главы Верховной Рады, работа представительства углубит сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, усилит координацию на месте и станет дополнительным сигналом политической поддержки.

Кроме того, представительство поможет европарламентариям эффективнее работать в Украине, поддерживать реформы и евроинтеграционный путь, а с украинской стороны – будет способствовать еще более тесному взаимодействию, постоянному диалогу и согласованию решений, которые приближают членство Украины в ЕС.

"Европейский парламент становится еще ближе к Украине – и это подтверждает: наш путь к членству в ЕС является уверенным и последовательным", – отметил Стефанчук.

Он также сообщил, что получил от президента Европейского парламента Роберты Метсолы протокол об открытии постоянного представительства Европарламента.

17 сентября Метсола во время выступления в Верховной Раде объявила об открытии представительства Европарламента в Киеве.

Конференция председателей Европейского парламента подтвердила намерения открыть постоянное представительство в Украине, чтобы способствовать ее европейской интеграции и взаимодействию, еще в ноябре 2023 года.