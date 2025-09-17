Еврокомиссия предложила государствам ЕС наказание для Израиля за действия в Газе

Европейская комиссия в среду предложила ряд мер для наказания Израиля за его военные действия в секторе Газа и тяжелую гуманитарную ситуацию, которая там сложилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба комиссии.

В частности, Европейская комиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем – хотя на данный момент этот шаг не имеет достаточной поддержки среди стран-членов Европейского Союза для его одобрения.

Также Еврокомиссия намерена приостановить прямую поддержку различных израильских проектов, за исключением поддержки гражданского общества и Яд Вашем.

Предложение комиссии стало результатом пересмотра выполнения Израилем статьи 2 Соглашения, который установил, что действия правительства Израиля составляют нарушение основополагающих элементов, связанных с уважением прав человека и демократических принципов. Это дает ЕС право приостановить действие Соглашения в одностороннем порядке.

В частности, это нарушение касается быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Газе после военной интервенции Израиля, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и решения израильских властей продвигать план застройки на Западном берегу реки Иордан.

Приостановление касается основных торговых положений Соглашения, что на практике означает потерю импортом из Израиля преференциального доступа к рынку ЕС. Следовательно, на эти товары будут начисляться пошлины на уровне, который применяется к любой другой третьей стране, с которой ЕС не имеет соглашения о свободной торговле.

Издание Politico оценивает, что предложение касается товаров из Израиля на сумму около 5,8 миллиарда евро.

Далее это предложение комиссии должно быть одобрено Советом ЕС квалифицированным большинством.

Кроме того, комиссия предлагает санкции против двух израильских министров (национальной безопасности Итамара Бен Гвира и финансов Бецалеля Смотрича) и экстремистских израильских поселенцев, а также – 10 членов политбюро ХАМАС. Это решение Совет ЕС должен одобрить единогласно.

Ранее Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы

