У Польщі знайшли ще один російський БпЛА: застряг у деревах

У Люблінському воєводстві Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника з тих, що масово залетіли у повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Поліція міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями, 17 вересня повідомила про нову знахідку, зазначивши, що територію очепили і туди прямують відповідні служби.

За даними кореспондента видання, знайдений безпілотник ідентичний тим, які знайшли раніше. Він втратив висоту над лісом і застряг у деревах.

Наскільки відомо, це 18-й апарат з тих, що порушили повітряний простір Польщі вночі 10 вересня. Останній раз про знахідки повідомляли минулої п’ятниці, на той момент знайшли сімнадцять дронів із близько двох десятків, більшість – на Люблінщині.

Цього тижня у Польщі здійнявся політичний скандал після публікації у ЗМІ про те, що єдиний пошкоджений під час атаки будинок на Люблінщині постраждав не через збитий БпЛА, а від несправної ракети з винищувача, який полював за ними.

Читайте також Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів