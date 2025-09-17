МИД: Зеленский на следующей неделе посетит США

Украина готовится к проведению ряда мероприятий в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке, – туда посетит и президент Владимир Зеленский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке украинской делегации высочайшего уровня во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал Тихий на брифинге в Киеве в среду.

Спикер напомнил, что в этом году Украина, в частности, готовится к проведению во время сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН пятого международного саммита Крымской платформы.

Кроме того, прорабатывается проведение заседания Совета безопасности ООН высокого уровня "Поддержание мира и безопасности Украины", возможно участие на высшем уровне в этом мероприятии.

Как отметил Тихий, по программе президента Украины готовится очень насыщенный график встреч с иностранными главами государств и правительств.

Отдельный блок мероприятий и переговоров проведет министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.