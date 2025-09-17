Європейці вимагають від Ірану заходів, аби зупинити відновлення санкцій ООН

Велика Британія, Німеччина, Франція після телефонної розмови з іранською стороною сказали, що Тегеран не вжив необхідних заходів, щоб зупинити повернення санкцій ООН щодо його ядерної програми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Попередження Ірану пролунало після телефонної розмови очільників дипломатії трьох європейських країн та головної дипломатки ЄС Каї Каллас з Іраном.

"Вікно для пошуку дипломатичного вирішення ядерної проблеми Ірану дуже швидко закривається. Іран повинен продемонструвати конкретні кроки, які задовольняють вимоги Франції, Великої Британії та Німеччини", – сказала Каллас.

Міністерство закордонних справ Німеччини окремо повідомило, що "Іран ще не вжив розумних і точних заходів", необхідних для припинення поновлення санкцій ООН.

Іран давно наполягає, що його ядерна програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

Не тільки США, а й європейські держави з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.