Европейцы требуют от Ирана мер, чтобы остановить возобновление санкций ООН

Великобритания, Германия, Франция после телефонного разговора с иранской стороной заявили, что Тегеран не принял необходимых мер, чтобы остановить возвращение санкций ООН в отношении его ядерной программы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Предупреждение Ирану прозвучало после телефонного разговора руководителей дипломатии трех европейских стран и главного дипломата ЕС Каи Каллас с Ираном.

"Окно для поиска дипломатического решения ядерной проблемы Ирана очень быстро закрывается. Иран должен продемонстрировать конкретные шаги, которые удовлетворяют требования Франции, Великобритании и Германии", – сказала Каллас.

Министерство иностранных дел Германии отдельно сообщило, что "Иран еще не принял разумных и точных мер", необходимых для прекращения возобновления санкций ООН.

Иран давно настаивает, что его ядерная программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Не только США, но и европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.

В конце августа министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.