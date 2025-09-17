В Словакии возмутились появлением главы МВД Чехии на антиправительственной акции

В правительстве Словакии раскритиковали министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана за присутствие на организованном словацкой оппозицией протесте в Братиславе накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Ракушана во вторник заметили на митинге в Братиславе, где он держал плакат с надписью "Мы с вами" и чешским и словацким флагами.

Министр, который также возглавляет чешскую партию правительственной коалиции STAN, сказал местным СМИ, что пришел на протест как частное лицо.

Фото: Novinky

Министр обороны Словакии и близкий соратник словацкого премьера Роберта Фицо Роберт Калиняк назвал присутствие Ракушана на протесте "странным" и добавил, что у него "большие проблемы дома".

Словацкий министр образования Томаш Дрюкер осудил участие главы чешского МВД в демонстрации как неуместное.

"Это обидно. Я воспринимаю это, возможно, как политическую активность господина министра перед выборами", – сказал Дрюкер, имея в виду, что через две недели в Чехии состоятся парламентские выборы.

По словам коллеги Дрюкера по партии и министра экономики Денисы Саковой, иностранные политики не должны участвовать в подобных мероприятиях. Министр сельского хозяйства от партии Smer Ричард Такач, по данным прессы, сказал, что активные политики никогда не вмешивались в дела другой страны.

Во вторник тысячи людей вышли на улицы по всей Словакии в рамках общенациональной массовой акции протеста против экономической политики правительства Фицо.

Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он в третий раз после полномасштабного вторжения России в Украину встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. А пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, еще больше разозлил протестующих.

Роберт Фицо уже давно является фигурой, которая вызывает споры в Словакии и за ее пределами. После победы его партии Smer-SD на выборах в 2023 году он в четвертый раз занял пост премьер-министра.