Ізраїль пообіцяв ЄС відповідь у разі запровадження санкцій

Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар розкритикував пропозиції Європейської комісії щодо санкцій проти Ізраїлю у відповідь на порушення прав людини в секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Саар назвав рекомендації Єврокомісії щодо санкцій проти Ізраїлю "морально та політично спотвореними" і висловив сподівання, що вони не будуть ухвалені.

"Кроки проти Ізраїлю зашкодять інтересам самої Європи. Ізраїль продовжуватиме боротися, за допомогою своїх друзів у Європі, проти спроб завдати йому шкоди, поки він перебуває в стані екзистенційної війни", – додав він.

Голова ізраїльського МЗС також написав, що на кроки проти Ізраїлю "буде відповідна реакція, і ми сподіваємося, що нам не доведеться їх вживати".

Європейська комісія в середу запропонувала низку кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась.

Серед іншого, Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем – хоча на цей момент цей крок не має достатньої підтримки серед країн-членів Європейського Союзу для його схвалення.

