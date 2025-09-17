Израиль пообещал ЕС ответ в случае введения санкций

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал предложения Европейской комиссии о санкциях против Израиля в ответ на нарушение прав человека в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Саар назвал рекомендации Еврокомиссии о санкциях против Израиля "морально и политически искаженными" и выразил надежду, что они не будут приняты.

"Шаги против Израиля навредят интересам самой Европы. Израиль будет продолжать бороться, с помощью своих друзей в Европе, против попыток нанести ему вред, пока он находится в состоянии экзистенциальной войны", – добавил он.

Глава израильского МИД также написал, что на шаги против Израиля "будет соответствующая реакция, и мы надеемся, что нам не придется их применять".

Европейская комиссия в среду предложила ряд шагов для наказания Израиля за его военные действия в секторе Газа и тяжелую гуманитарную ситуацию, которая там сложилась.

Среди прочего, Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем – хотя на данный момент этот шаг не имеет достаточной поддержки среди стран-членов Европейского Союза для его одобрения.

