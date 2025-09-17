Более 50% французов не верят, что новый премьер найдет компромисс с парламентом

Большинство французов не верят, что новому премьер-министру Себастьену Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения от Elabe.

52% опрошенных французов считают, что Лекорню не удастся достичь компромисса с политическими фракциями в парламенте, чтобы собрать достаточно голосов для утверждения бюджета и не получить вотума недоверия.

Как известно, Лекорню сменил Франсуа Байру на посту премьер-министра на прошлой неделе.

Предыдущий премьер из-за необходимости сокращать госдолг Франции подготовил проект госбюджета "затягивания поясов" и не смог убедить депутатов в том, что это необходимые шаги.

Понимая, что принять бюджет будет невозможно, Байру совершил своеобразное "политическое самоубийство", вынеся на рассмотрение вопрос о доверии своему правительству – что все равно было бы неизбежно в случае утверждения бюджета "через голову" парламента.

