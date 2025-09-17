Новый посол Германии приступил к работе в Украине

Новоназначенный посол Германии в Украине Хайко Томс в среду вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба МИД.

Копии верительных грамот у нового немецкого посла принял заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Стороны обсудили взаимодействие по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, потребности Сил обороны и последствия ежедневных ракетных и дронных атак России.

Фото: МИД Украины

В МИД сообщили, что посол "выразил свое уважение и восхищение героизмом украинского народа, заверил в неизменной поддержке ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Германии".

57-летний Хайко Томс является опытным немецким дипломатом. С 2020 по 2023 год он был послом Германии в Бразилии, а до того – заместителем главы представительства Германии при НАТО.

До смены правительства в начале 2025 года Томс был государственным секретарем в Министерстве финансов Германии.

Предыдущий посол Германии в Украине Мартин Йегер покинул пост в начале сентября и возглавил Федеральную разведывательную службу страны.