В Италии некоторые школы запретили ученикам носить "эксцентричную" одежду

В некоторых итальянских школах издали распоряжение о дресс-коде учеников, которым, в частности, запретили носить слишком короткие юбки или туфли на высоких каблуках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В среду итальянские директора школ прислали школам правила относительно нового дресс-кода, которые запрещают "эксцентричную" одежду – слишком короткие юбки, открытый живот и шляпы в классе, а также "чрезмерно длинные" ногти и "неправдоподобно высокие" туфли на танкетке и платформе.

Список правил также содержит запрет носить шляпы или худи во время занятий. В некоторых случаях мальчикам запрещают иметь неопрятную или слишком длинную бороду.

В Италии в начале каждого учебного года директора школ пытаются ограничить неподобающую одежду для учеников, выдавая циркуляры, а в этом году – даже распространяя листовки с объяснением того, что запрещено, пишет ANSA.

Есть школы, которые используют общие формулировки, открытые для интерпретации, запрещая одежду, которая считается "непристойной" или такой, которая может "отвлекать" других учеников.

По данным ANSA, почти каждая пятая школа в Италии имеет одну или несколько подобных рекомендаций в школьных правилах.

Ранее Министерство образования Италии дало указание школам запретить использование гендерно-нейтральных символов, поскольку они являются "непонятными и нарушают правила итальянской грамматики".

Несколько лет назад во Франции началась дискуссия о введении школьной формы для избежания споров об одежде после того, как правительственным решением в школах запретили мусульманские платья-абая как указывающие на религиозные взгляды.