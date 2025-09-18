В Польше задержали подозреваемого, который мог срезать крест с украинской церкви

В польском городе Легница с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы срезали металлический крест – правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже и в предыдущих попытках повредить имущество этой церкви.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры, передает "Европейская правда".

Мужчина, похитивший крест из православной церкви в Легнице, был обвинен. По заявлению прокуратуры, подозреваемый уже пытался похитить крест несколько дней назад.

Ущерб церкви оценивается в 40 тысяч злотых.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице объявила, что похитителем является 29-летний житель Легницы Бениамин В., который ранее был несколько раз осужден за имущественные преступления.

Как отмечается, мужчина ранее уже пытался похитить имущество, принадлежащее греко-католической парафии Успения Пресвятой Богородицы в Легнице.

Это произошло 4 сентября, когда он с помощью лестницы поднялся на крышу здания ризницы, где пытался похитить медные элементы крыши стоимостью 10 тысяч злотых, но не достиг своей цели из-за срабатывания сигнализации здания. Тогда он нанес ущерб на сумму 2 тысячи злотых.

Пресс-секретарь добавила, что 9 сентября, готовясь похитить крест с купола храма, мужчина похитил алюминиевые лестницы стоимостью 1639 злотых.

Прокурор оценил, что подозреваемый, совершив кражу, оскорбил религиозные чувства других людей, поскольку, вырезав крест, он оскорбил место, предназначенное для публичного совершения религиозных обрядов.

За преступления, в которых его обвиняют, ему грозит наказание от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Об этом инциденте сообщил сначала посол Украины в Польше Василий Боднар, который выразил обеспокоенность и возмущение такими действиями.

Тогда посольство Украины в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников.

В августе сообщалось, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Полиция Польши 13 августа заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.