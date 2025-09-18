У Франції очікують на масовий страйк проти бюджетних скорочень

У четвер, 18 вересня, у Франції тисячі працівників різних сфер – від вчителів і машиністів поїздів до фармацевтів та медиків – вийдуть на страйк у межах загальнонаціонального дня протестів проти скорочень бюджету.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Профспілки вимагають збільшення фінансування суспільних послуг, підвищення податків для заможних громадян та скасування непопулярних змін у пенсійній системі.

Вони назвали фінансові плани уряду "жорстокими" та "несправедливими".

За оцінками Міністерства внутрішніх справ, у протестах можуть взяти участь до 800 тисяч осіб. Для забезпечення порядку буде залучено 80 тисяч правоохоронців, зокрема підрозділи з боротьби з масовими заворушеннями, дрони та бронетехніку.

Страйк торкнеться освіти, транспорту, енергетики та аптечної мережі. Один із трьох вчителів початкових шкіл планує не вийти на роботу, а в паризькому метро та на регіональних поїздах очікуються масові перебої.

Фармацевтичні асоціації також попередили про масове закриття аптек на день акції.

Соціальна напруженість зростає на тлі політичної кризи у Франції. Новопризначений прем’єр-міністр Себастьян Лекорню намагається знайти підтримку для бюджету на 2026 рік після відставки свого попередника Франсуа Байру, який запропонував скоротити витрати на 44 млрд євро.

Розуміючи, що прийняти бюджет буде неможливо, Байру вчинив своєрідне "політичне самогубство", винісши на розгляд питання про довіру своєму уряду – що все одно було б неминуче у разі затвердження бюджету "через голову" парламенту.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

