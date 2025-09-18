Во Франции ожидают массовую забастовку против бюджетных сокращений

В четверг, 18 сентября, во Франции тысячи работников различных сфер – от учителей и машинистов поездов до фармацевтов и медиков – выйдут на забастовку в рамках общенационального дня протестов против сокращений бюджета.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Профсоюзы требуют увеличения финансирования общественных услуг, повышения налогов для состоятельных граждан и отмены непопулярных изменений в пенсионной системе.

Они назвали финансовые планы правительства „жестокими" и "несправедливыми".

По оценкам Министерства внутренних дел, в протестах могут принять участие до 800 тысяч человек. Для обеспечения порядка будет задействовано 80 тысяч правоохранителей, в частности подразделения по борьбе с массовыми беспорядками, дроны и бронетехнику.

Забастовка коснется образования, транспорта, энергетики и аптечной сети. Один из трех учителей начальных школ планирует не выйти на работу, а в парижском метро и на региональных поездах ожидаются массовые перебои.

Фармацевтические ассоциации также предупредили о массовом закрытии аптек на день акции.

Социальная напряженность растет на фоне политического кризиса во Франции. Новоназначенный премьер-министр Себастьян Лекорню пытается найти поддержку для бюджета на 2026 год после отставки своего предшественника Франсуа Байру, который предложил сократить расходы на 44 млрд евро.

Понимая, что принять бюджет будет невозможно, Байру совершил своеобразное "политическое самоубийство", вынеся на рассмотрение вопрос о доверии своему правительству – что все равно было бы неизбежно в случае утверждения бюджета "через голову" парламента.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

