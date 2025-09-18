Самолет Трампа попал в опасный инцидент по дороге в Лондон

Пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. во вторник пролетел слишком близко к самолету Boeing 747, которым президент США Дональд Трамп летел в Лондон, когда оба воздушных судна пролетали над воздушным пространством Нью-Йорка.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Президентский Air Force One и самолет Airbus SE A321, летевший из Форт-Лодердейла в Бостон, направлялись над Лонг-Айлендом, когда диспетчер воздушного движения заметил, что их высота полета была одинаковой, а траектории сходились.

Он неоднократно пытался предупредить пилотов Spirit об изменении курса, ругая их: "Будьте внимательны!".

Хотя самолеты находились на расстоянии нескольких миль друг от друга, этот инцидент привлек внимание в социальных сетях.

То, что для любого другого самолета не имело бы никакого значения, вызвало ажиотаж и резонанс среди путешественников в период повышенного внимания к устаревшей системе управления воздушным движением страны и после ряда опасных инцидентов и аварий.

Федеральное авиационное управление заявило, что оно в курсе сообщений в социальных сетях об этом инциденте и подтвердило, что никаких проблем с безопасностью не было.

"Между самолетами было соблюдено необходимое расстояние", – заявило авиационное ведомство США в электронном письме.

Авиакомпания Spirit заявила, что ее самолет придерживался процедур и инструкций авиадиспетчерской службы во время полета и благополучно приземлился в Бостоне.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября. Он стал первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию.