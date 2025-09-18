ЗМІ дізнались причину відкладення екстрадиції олігарха Плахотнюка до Молдови

Екстрадиція олігарха-втікача Влада Плахотнюка з Греції до Молдови була відкладена через розслідування в Румунії.

Про це агентству Reuters розповіло джерело у грецьких правоохоронних органах, повідомляє "Європейська правда".

Спочатку грецький суд постановив екстрадувати Плахотнюка за звинуваченнями у створенні організованого злочинного угруповання, відмиванні грошей, одержанні хабарів і шахрайстві. Передача мала відбутися наступного тижня.

Генпрокуратура уточнила, що екстрадицію призупинили без зазначення причин, а рішення передали через Інтерпол.

Джерело Reuters в юридичних колах Греції повідомило на умовах анонімності, що Міністерство юстиції цієї країни призупинило екстрадицію, оскільки Плахотнюк також є фігурантом розслідування в Румунії у справі про підроблення документів і зобов'язаний дати пояснення грецькому прокурору.

Нагадаємо, Влада Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю. Також із ним було затримано колишнього молдовського депутата Костянтина Цуцу, якого вже звільнили з-під арешту.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

Журналісти дізналися, що Плахотнюк донедавна кілька разів їздив у Росію на переговори під вигаданим ім’ям.