Греція відклала екстрадицію молдовського олігарха-втікача Плахотнюка

Екстрадиція олігарха-втікача Влада Плахотнюка з Греції до Молдови не відбудеться 25 вересня, як було заплановано.

Як пише "Європейська правда", про це Генеральна прокуратура Молдови повідомила порталу Ziarul de Gardă.

У молдовській прокуратурі сказали, що отримали повідомлення Міністерства юстиції Греції, згідно з яким екстрадиція Плахотнюка "була призупинена без зазначення причин".

За даними джерел Ziarul de Gardă, Плахотнюк нібито виступає проти екстрадиції, хоча раніше дав на неї згоду. Невідомо, чи це вплинуло на відкладення екстрадиції.

Минулого тижня прокуратура Молдови назвала 25 вересня попередньою датою екстрадиції олігарха-втікача з Греції.

Влад Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Його затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю. Також із ним було затримано колишнього молдовського депутата Костянтина Цуцу, якого вже звільнили з-під арешту.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

Раніше журналісти дізналися, що Плахотнюк донедавна кілька разів їздив у Росію на переговори під вигаданим ім’ям.