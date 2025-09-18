Италия первой в ЕС приняла комплексный закон о регулировании ИИ

Итальянский парламент одобрил новый закон об искусственном интеллекте, благодаря чему Италия стала первой страной Европейского Союза, которая приняла комплексные правила регулирования ИИ, соответствующие Закону ЕС об искусственном интеллекте.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Правительство Италии выступило инициатором принятия этого закона, заявив, что он устанавливает такие основные принципы, как ориентированность на человека, прозрачность и безопасность использования искусственного интеллекта, а также подчеркивает важность инноваций, кибербезопасности и защиты частной жизни.

Закон вводит межотраслевые правила, охватывающие здравоохранение, труд, государственное управление, правосудие, образование и спорт, требуя прослеживаемости и человеческого контроля за решениями ИИ.

Он также ограничивает доступ к ИИ для детей в возрасте до 14 лет согласием родителей.

"Этот (закон) возвращает инновации в сферу общественных интересов, направляя ИИ на рост, права и полную защиту граждан", – сказал Алессио Бутти, заместитель министра по вопросам цифровой трансформации.

Правительство назначило Агентство цифровой Италии и Национальное агентство по кибербезопасности национальными органами по вопросам развития ИИ, в то время как надзорные органы, включая банк Италии и регулятор рынка Consob, сохраняют свои полномочия.

Новые уголовные положения направлены на незаконное распространение контента, созданного с помощью ИИ, такого как дипфейки, что наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет, если это наносит ущерб.

Также незаконное использование ИИ приведет к более суровым наказаниям за такие преступления, как кража личных данных и мошенничество.

Закон позволяет выделить до 1 млрд евро из государственного венчурного фонда для инвестиций в акционерный капитал малых и средних предприятий и крупных компаний, работающих в сферах ИИ, кибербезопасности, квантовых технологий и телекоммуникаций.

