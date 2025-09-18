Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", але вартість невідома

Генерал космічних сил Майкл Гетлін, який очолює зусилля президента США Дональда Трампа з побудови мережі протиракетної оборони "Золотий купол", завершив розробку плану програми.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Гетлін завершив розробку плану програми "Золотий купол", але Пентагон відмовився надати будь-які деталі щодо її обсягу та вартості.

"Наразі план проходить перевірку, і наразі додаткова інформація недоступна, з огляду на оперативну безпеку", – заявили в Пентагоні.

Зазначається, що це зміна тону порівняно з двома місяцями тому, коли Гетлін заявив, що розповість про свій план щодо "Золотого купола" після того, як закінчиться 60-денний термін для завершення розробки концепції.

"В основному, мені дали 60 днів, щоб розробити об'єктивну архітектуру", – сказав він у липні на конференції з космічних інновацій, додавши, що після закінчення цього терміну він зможе детально розповісти про бачення програми.

У травні писали, що Трамп затвердив проєкт "Золотого купола". Тоді зазначали, що його вартість складе $175 млрд.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".