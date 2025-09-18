Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола", но стоимость неизвестна

Генерал космических сил Майкл Гетлин, возглавляющий усилия президента США Дональда Трампа по построению сети противоракетной обороны "Золотой купол", завершил разработку плана программы.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Гетлин завершил разработку плана программы "Золотой купол", но Пентагон отказался предоставить какие-либо детали относительно ее объема и стоимости.

"В настоящее время план проходит проверку, и пока дополнительная информация недоступна, учитывая оперативную безопасность", – заявили в Пентагоне.

Отмечается, что это изменение тона по сравнению с двумя месяцами назад, когда Гетлин заявил, что расскажет о своем плане по "Золотому куполу" после того, как истечет 60-дневный срок для завершения разработки концепции.

"В основном, мне дали 60 дней, чтобы разработать объективную архитектуру", – сказал он в июле на конференции по космическим инновациям, добавив, что по истечении этого срока он сможет подробно рассказать о видении программы.

В мае писали, что Трамп утвердил проект "Золотого купола". Тогда отмечали, что его стоимость составит $175 млрд.

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".