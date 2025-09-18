Прем'єр Молдови попередив про ризик фальсифікації голосів на парламентських виборах

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив про ризик фальсифікацій голосів в ході парламентських виборів в країні, які заплановані на 28 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву молдовського прем’єра наводить Молдпрес.

За словами Речана, на виборах 2024 року близько 8% голосів було підтасовано, а "мета на цей рік ще вища".

Водночас він запевнив, що державні органи вживають заходів для запобігання спробам фальсифікації результатів голосування, щоб громадяни могли вільно висловити свою думку на парламентських виборах.

"Минулого року близько 8% голосів було підраховано за допомогою фальсифікацій. Мета на цей рік ще вища, оскільки Російська Федерація і фінансовані нею злочинні угруповання зрозуміли, що єдиний спосіб перемогти нас як демократію – це голосування", – сказав очільник уряду Молдови.

Він наголосив, що державні установи діють і практично щодня вживають цілеспрямованих заходів проти тих, хто організовує фальсифікацію результатів голосування, а також проти фінансування інших видів незаконної діяльності, як-от пропаганда та поширення неправдивої інформації.

Прем'єр запевнив, що "ці зусилля будуть продовжені".

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

