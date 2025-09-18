Премьер Молдовы предупредил о риске фальсификации голосов на парламентских выборах

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил о риске фальсификаций голосов в ходе парламентских выборов в стране, которые запланированы на 28 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", заявление молдавского премьера приводит Молдпресс.

По словам Речана, на выборах 2024 года около 8% голосов было подтасовано, а "цель на этот год еще выше".

В то же время он заверил, что государственные органы принимают меры для предотвращения попыток фальсификации результатов голосования, чтобы граждане могли свободно выразить свое мнение на парламентских выборах.

"В прошлом году около 8% голосов было подсчитано с помощью фальсификаций. Цель на этот год еще выше, поскольку Российская Федерация и финансируемые ею преступные группировки поняли, что единственный способ победить нас как демократию – это голосование", – сказал глава правительства Молдовы.

Он подчеркнул, что государственные учреждения действуют и практически ежедневно принимают целенаправленные меры против тех, кто организует фальсификацию результатов голосования, а также против финансирования других видов незаконной деятельности, таких как пропаганда и распространение ложной информации.

Премьер заверил, что "эти усилия будут продолжены".

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.