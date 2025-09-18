Литва повністю демонтувала лінії електропередачі, що з'єднували з Росією

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з Калінінградською областю Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

За даними оператора, це означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи.

„Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність", – заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Демонтаж ліній почався 8-9 лютого цього року – відразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи.

Всього демонтували шість повітряних ліній електропередачі з Калінінградською областю – три лінії напругою 330 кВ і три напругою 110 кВ.

Аналогічні роботи ведуться на кордоні з Білоруссю – всього буде відключено і демонтовано 12 міжсистемних ліній, з них п'ять – напругою в 330 кВ і сім – 110 кВ.

До середини 2027 року планується повністю демонтувати зв'язки з Білоруссю.

9 лютого країни Балтії синхронізувалися з електромережами континентальної Європи, до цього протягом 65 років працюючи в загальній електроенергетичній системі з Росією і Білоруссю.

Країни Балтії приєдналися до інших європейських держав завдяки синхронному сухопутному з'єднанню LitPol Link між Литвою і Польщею.

Президент Володимир Зеленський привітав країни Балтії з цим кроком.