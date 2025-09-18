Литва полностью демонтировала линии электропередачи, соединявшие с Россией

Литовский оператор передачи электроэнергии Litgrid объявил о полном демонтаже участков трансграничных линий электропередачи, соединявших Литву с Калининградской областью России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

По данным оператора, это означает окончательное отключение от российской сети и укрепление интеграции в континентальную электроэнергетическую систему Европы.

"После завершения всех демонтажных работ мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость", – заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Демонтаж линий начался 8-9 февраля этого года – сразу после синхронизации стран Балтии с континентальными электросетями Европы.

Всего демонтировали шесть воздушных линий электропередачи с Калининградской областью – три линии напряжением 330 кВ и три напряжением 110 кВ.

Аналогичные работы ведутся на границе с Беларусью – всего будет отключено и демонтировано 12 межсистемных линий, из них пять – напряжением в 330 кВ и семь – 110 кВ.

К середине 2027 года планируется полностью демонтировать связи с Беларусью.

9 февраля страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, до этого в течение 65 лет работая в общей электроэнергетической системе с Россией и Беларусью.

Страны Балтии присоединились к другим европейским государствам благодаря синхронному сухопутному соединению LitPol Link между Литвой и Польшей.

Президент Владимир Зеленский поздравил страны Балтии с этим шагом.