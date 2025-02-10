Зеленський привітав країни Балтії з від'єднанням від російської енергосистеми

Президент Володимир Зеленський привітав країни Балтії, які офіційно від’єдналися від російської енергосистеми.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що це був великий день для регіону та Європи в цілому.

"Країни Балтії – добрі друзі України – офіційно від'єдналися від російської енергосистеми. Їхні енергетичні системи тепер повністю синхронізовані з континентальною європейською мережею", – написав він.

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Український президент привітав Литву, Латвію та Естонію з цим досягненням.

"Важливо, що Польща допомагає, ще раз доводячи, що співпраця між усіма нами означає незалежність для кожного з нас", – зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна зробила це у 2022 році, а у 2025 році країни Балтії "нарешті звільнилися від цієї залежності".

"Москва більше не може використовувати енергію як зброю проти них. Це також означає, що Європа стала ще більш згуртованою", – заявив український президент.

Як відомо, 9 лютого Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі із континентальною Європою після 14:00.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.