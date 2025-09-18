В Англії затримали трьох осіб, підозрюваних у шпигунстві для Росії

Поліція Лондона заявила про затримання трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Sky News.

Двоє чоловіків і одна жінка були затримані за підозрою у допомозі російській розвідці в Ессексі, в рамках антитерористичного розслідування.

41-річний чоловік і 35-річна жінка були затримані в Грейсі за однією адресою, а 46-річний чоловік – за іншою.

Їх доставили до лондонського поліцейського відділку і затримали відповідно до Закону про національну безпеку.

Поліцейські провели обшук за двома адресами в Ессексі. Зрештою всі троє підозрюваних були звільнені під заставу з певними умовами.

"В ході нашої нещодавньої роботи з питань національної безпеки ми спостерігаємо зростання кількості осіб, яких ми б назвали "проксі", що вербуються іноземними спецслужбами", – сказав Домінік Мерфі, керівник антитерористичного підрозділу лондонської поліції.

Нагадаємо, у серпні 63-річну естонсько-російську громадянку Ерну Мойсеєву, яка співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії, засудили до трьох років тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність та порушення санкцій.

А в березні Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн звинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.