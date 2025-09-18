В Англии задержали трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России

Полиция Лондона заявила о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Двое мужчин и одна женщина были задержаны по подозрению в помощи российской разведке в Эссексе, в рамках антитеррористического расследования.

41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны в Грейси по одному адресу, а 46-летний мужчина – по другому.

Их доставили в лондонский полицейский участок и задержали в соответствии с Законом о национальной безопасности.

Полицейские провели обыск по двум адресам в Эссексе. В итоге все трое подозреваемых были освобождены под залог с определенными условиями.

"В ходе нашей недавней работы по вопросам национальной безопасности мы наблюдаем рост количества лиц, которых мы бы назвали "прокси", вербуемых иностранными спецслужбами", – сказал Доминик Мерфи, руководитель антитеррористического подразделения лондонской полиции.

Напомним, в августе 63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Моисееву, которая сотрудничала с Федеральной службой безопасности России, приговорили к трем годам тюремного заключения за разведывательную деятельность и нарушение санкций.

А в марте Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан стран обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.