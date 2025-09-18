У Молдові розсилають SMS про винагороду за голос від імені партії президентки

У Молдові перед парламентськими виборами помітили розсилку повідомлень від імені партії президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS), у якому просять надіслати дані паспорта для виплати винагороди тим, хто за них голосуватиме.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зокрема, таке повідомлення отримав журналіст молдовського видання.

"Дорога Молдова! PAS цінує своїх виборців і кожного прихильника, який проголосує за партію на майбутніх виборах. Просимо вас надіслати фотографію посвідчення особи, щоб ви отримали грошову винагороду біля найближчої філії партії з 29.09 до 03.10", – йдеться в повідомленні.

У PAS, коментуючи ці повідомлення, пояснили, що SMS надходять із клонованого номера телефону, що імітує офіційний номер партії.

"Ці повідомлення – грубий фейк. PAS не пропонує грошей за голоси! Це незаконні дії злочинних угруповань, які караються законом", – сказали в PAS.

У партії також закликали повідомляти про всі підозрілі випадки в поліцію.

Останні опитування показують, що на парламентських виборах PAS посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

