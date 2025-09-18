В Молдове рассылают SMS о вознаграждении за голос от имени партии президента

В Молдове перед парламентскими выборами заметили рассылку сообщений от имени партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), в котором просят прислать данные паспорта для выплаты вознаграждения тем, кто за них будет голосовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В частности, такое сообщение получил журналист молдавского издания.

"Дорогая Молдова! PAS ценит своих избирателей и каждого сторонника, который проголосует за партию на предстоящих выборах. Просим вас прислать фотографию удостоверения личности, чтобы вы получили денежное вознаграждение возле ближайшего филиала партии с 29.09 до 03.10", – говорится в сообщении.

В PAS, комментируя эти сообщения, пояснили, что SMS поступают с клонированного номера телефона, имитирующего официальный номер партии.

"Эти сообщения – грубый фейк. PAS не предлагает денег за голоса! Это незаконные действия преступных группировок, которые караются законом", – сказали в PAS.

В партии также призвали сообщать обо всех подозрительных случаях в полицию.

Последние опросы показывают, что на парламентских выборах PAS заняла бы первое место, но не смогла бы сформировать большинство в законодательном органе.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.