В Молдове рассылают SMS о вознаграждении за голос от имени партии президента
Новости — Четверг, 18 сентября 2025, 14:11 —
В Молдове перед парламентскими выборами заметили рассылку сообщений от имени партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), в котором просят прислать данные паспорта для выплаты вознаграждения тем, кто за них будет голосовать.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
В частности, такое сообщение получил журналист молдавского издания.
"Дорогая Молдова! PAS ценит своих избирателей и каждого сторонника, который проголосует за партию на предстоящих выборах. Просим вас прислать фотографию удостоверения личности, чтобы вы получили денежное вознаграждение возле ближайшего филиала партии с 29.09 до 03.10", – говорится в сообщении.
В PAS, комментируя эти сообщения, пояснили, что SMS поступают с клонированного номера телефона, имитирующего официальный номер партии.
"Эти сообщения – грубый фейк. PAS не предлагает денег за голоса! Это незаконные действия преступных группировок, которые караются законом", – сказали в PAS.
В партии также призвали сообщать обо всех подозрительных случаях в полицию.
Последние опросы показывают, что на парламентских выборах PAS заняла бы первое место, но не смогла бы сформировать большинство в законодательном органе.
Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.
Президент Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.
