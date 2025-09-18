Рейс із Норвегії до Польщі вимушено приземлився через бійку на борту

Літак лоукостера Wizz Air, що вранці в четвер прямував з норвезького Тронгейма до Гданська, був змушений приземлитися в аеропорту Осло після того, як в салоні сталася бійка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Adresseavisen.

Рейс мав приземлитись у Гданську ще об 11:35 за місцевим часом, але на борту стався інцидент за участю одного з пасажирів, який "став дуже агресивним, кричав і лаявся".

Вгамувати чоловіка намагався персонал літака, але натомість між ними спалахнула сварка, яка потім переросла в бійку між пасажиром та іншим чоловіком.

Через це літак приземлився в аеропорту Осло, а чоловіка, який влаштував бійку, забрала поліція.

Рейс Wizz Air продовжив політ з Осло до Гданська о 14:19.

