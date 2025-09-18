Рейс из Норвегии в Польшу вынужденно приземлился из-за драки на борту

Самолет лоукостера Wizz Air, который утром в четверг следовал из норвежского Тронхейма в Гданьск, был вынужден приземлиться в аэропорту Осло после того, как в салоне произошла драка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Adresseavisen.

Рейс должен был приземлиться в Гданьске еще в 11:35 по местному времени, но на борту произошел инцидент с участием одного из пассажиров, который "стал очень агрессивным, кричал и ругался".

Успокоить мужчину пытался персонал самолета, но вместо этого между ними вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку между пассажиром и другим мужчиной.

Из-за этого самолет приземлился в аэропорту Осло, а мужчину, устроившего драку, забрала полиция.

Рейс Wizz Air продолжил полет из Осло в Гданьск в 14:19.

