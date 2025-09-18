У Придністров’ї побачили "провокацію" Молдови в ремонті мостів через Дністер

Влада невизнаного Придністров’я звинуватила Кишинів у "провокації" у зв’язку з ремонтом усіх семи мостів через Дністер перед парламентськими виборами у Молдові, що пройдуть 28 вересня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Тирасполі звинуватили владу Молдови у "провокації" через рішення ремонтувати сім мостів через Дністер. Придністровська делегація в Об’єднаній контрольній комісії заявила, що це "спроба зашкодити вільному пересуванню людей", та що 6 із 7 мостів перебувають у так званій Зоні безпеки, тому, на їхню думку, рішення про ремонт мали ухвалювати за участі фахівців з обох боків Дністра.

У Бюро реінтеграції Молдови наголосили, що ремонт мостів не пов’язаний з наближенням виборів і потрібен для того, щоб користування ними було безпечним.

"Влада Молдови забезпечує дотримання конституційного права на вільне пересування громадян по всій території країни. Натомість Тирасполь створює різні штучні перешкоди для вільного пересування", – наголосили у Бюро.

Національна адміністрація доріг в анонсі про ремонт повідомила, що він здійснюється у рамках програми технічного обслуговування та підготовки до холодної пори року, з метою забезпечення довговічності інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Раніше у Придністров'ї закликали владу Молдови не зменшувати кількість виборчих дільниць для мешканців регіону з громадянством Молдови.

