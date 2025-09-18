В Приднестровье увидели "провокацию" Молдовы в ремонте мостов через Днестр

Власти непризнанного Приднестровья обвинили Кишинев в "провокации" в связи с ремонтом всех семи мостов через Днестр перед парламентскими выборами в Молдове, которые пройдут 28 сентября.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Тирасполе обвинили власти Молдовы в "провокации" из-за решения ремонтировать семь мостов через Днестр. Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии заявила, что это "попытка помешать свободному передвижению людей", и что 6 из 7 мостов находятся в так называемой Зоне безопасности, поэтому, по их мнению, решение о ремонте должны были принимать при участии специалистов с обеих сторон Днестра.

В Бюро реинтеграции Молдовы подчеркнули, что ремонт мостов не связан с приближением выборов и необходим для того, чтобы пользование ими было безопасным.

"Власти Молдовы обеспечивают соблюдение конституционного права на свободное передвижение граждан по всей территории страны. В то же время Тирасполь создает различные искусственные препятствия для свободного передвижения", – подчеркнули в Бюро.

Национальная администрация дорог в анонсе о ремонте сообщила, что он осуществляется в рамках программы технического обслуживания и подготовки к холодному времени года, с целью обеспечения долговечности инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения.

Ранее в Приднестровье призвали власти Молдовы не уменьшать количество избирательных участков для жителей региона с гражданством Молдовы.

