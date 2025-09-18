У Косові знайшли схрон зі зброєю, повʼязаний зі смертельною стріляниною 2023 року
Поліція Косова сказала, що в четвер під час обшуку на півночі країни виявила військове спорядження, яке, ймовірно, належить розшукуваному за напад на правоохоронців у місті Банська у 2023 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".
Слідча група поліцейського відділку муніципалітету Звечан вранці в четвер виявила причіп, де знайдено "дві сумки з військовою формою, бронежилетами, п'ятьма стволами автоматів АК-47 з боєприпасами та іншим військовим спорядженням".
"Затримань не було, і є підозра, що зброя належить особі, яка вже розшукується у зв'язку зі справою в Банській", – повідомила поліція Косова.
Нагадаємо, 24 вересня 2023 року в місті Банська, що в муніципалітеті Звечани на півночі Косова, група озброєних сербів напала на поліцейських. У результаті один косовський правоохоронець загинув, також було вбито трьох сербських нападників.
Косово вже давно вимагає екстрадиції організатора нападу, Мілана Радойчича – бізнесмена і раніше впливового політика серед сербської меншини Косова. Після втечі до Сербії його ненадовго затримали, а потім відпустили.
Сам Радойчич визнав, що керував групою бойовиків під час нападу, але наполягав на тому, що діяв самостійно, без підтримки чи згоди сербського уряду.
У справі про напад у Банській фігурують понад 40 людей, а у квітні в Косові почали суд над трьома з них.