У Косові знайшли схрон зі зброєю, повʼязаний зі смертельною стріляниною 2023 року

Поліція Косова сказала, що в четвер під час обшуку на півночі країни виявила військове спорядження, яке, ймовірно, належить розшукуваному за напад на правоохоронців у місті Банська у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Слідча група поліцейського відділку муніципалітету Звечан вранці в четвер виявила причіп, де знайдено "дві сумки з військовою формою, бронежилетами, п'ятьма стволами автоматів АК-47 з боєприпасами та іншим військовим спорядженням".

"Затримань не було, і є підозра, що зброя належить особі, яка вже розшукується у зв'язку зі справою в Банській", – повідомила поліція Косова.

Нагадаємо, 24 вересня 2023 року в місті Банська, що в муніципалітеті Звечани на півночі Косова, група озброєних сербів напала на поліцейських. У результаті один косовський правоохоронець загинув, також було вбито трьох сербських нападників.

Косово вже давно вимагає екстрадиції організатора нападу, Мілана Радойчича – бізнесмена і раніше впливового політика серед сербської меншини Косова. Після втечі до Сербії його ненадовго затримали, а потім відпустили.

Сам Радойчич визнав, що керував групою бойовиків під час нападу, але наполягав на тому, що діяв самостійно, без підтримки чи згоди сербського уряду.

У справі про напад у Банській фігурують понад 40 людей, а у квітні в Косові почали суд над трьома з них.