В Косово нашли тайник с оружием, связанный со смертельной стрельбой 2023 года

Полиция Косово сообщила, что в четверг во время обыска на севере страны обнаружила военное снаряжение, которое, вероятно, принадлежит разыскиваемому за нападение на правоохранителей в городе Банска в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Следственная группа полицейского участка муниципалитета Звечан утром в четверг обнаружила прицеп, где были найдены "две сумки с военной формой, бронежилетами, пятью стволами автоматов АК-47 с боеприпасами и другим военным снаряжением".

"Задержаний не было, и есть подозрение, что оружие принадлежит лицу, которое уже разыскивается в связи с делом в Банской", – сообщила полиция Косово.

Напомним, 24 сентября 2023 года в городе Банска, что в муниципалитете Звечаны на севере Косово, группа вооруженных сербов напала на полицейских. В результате один косовский правоохранитель погиб, также были убиты трое сербских нападавших.

Косово уже давно требует экстрадиции организатора нападения, Милана Радойчича – бизнесмена и ранее влиятельного политика среди сербского меньшинства Косово. После бегства в Сербию его ненадолго задержали, а затем отпустили.

Сам Радойчич признал, что руководил группой боевиков во время нападения, но настаивал на том, что действовал самостоятельно, без поддержки или согласия сербского правительства.

В деле о нападении в Банской фигурируют более 40 человек, а в апреле в Косово начали суд над тремя из них.