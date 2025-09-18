В Германии начали расследование из-за вывески на магазине "евреям вход запрещен"

Прокуратура города Фленсбург на севере Германии начала расследование в отношении владельца магазина, который повесил плакат с запретом евреям заходить туда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент начался после того, как в одном из магазинов Флесбурга заметили вывеску антисемитского содержания. "Евреям вход запрещен! Ничего личного, даже не антисемитизм, просто не можем вас терпеть", – говорилось в ней.

Фото: DPA

После сообщения о вывеске в местных СМИ поднялась волна возмущения. В полиции Флесбурга зафиксировали несколько уголовных заявлений, на основании чего началась проверка.

Инцидент осудил уполномоченный правительства Германии по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн.

"Это очень очевидный случай антисемитизма, и мы должны вмешаться", – сказал он, добавив, что текст вывески содержит прямые отсылки к нацистской эпохе.

По сообщениям местных СМИ, вывеску с магазина убрали, а снаружи на магазине неизвестные написали "Нацисты – прочь" и приклеили стикеры с надписью "Ненавижу нацистов" и подобными сообщениями.

Если будет доказано, что было совершено преступление разжигания ненависти, владельцам магазина грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет или штрафа.

Отметим, что за несколько дней до этого канцлер Германии Фридрих Мерц во время повторного открытия синагоги в Мюнхене заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.

Летом Мерц заявил, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.