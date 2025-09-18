Макрон вважає неминучим відновлення "ядерних" санкцій ООН проти Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що санкції на рівні ООН проти ядерної програми Ірану, які були скасовані після укладання "ядерної угоди" 2015 року, будуть повернуті до кінця вересня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios, про це Макрон сказав в інтервʼю 12-му каналу Ізраїлю в четвер.

На питання про те, чи вважає він відновлення санкцій проти Ірану вирішеним питанням, президент Франції відповів: "Я вважаю, що так. Тому що останні повідомлення, які ми отримуємо від іранців, не є серйозними".

Макрон додав, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі "намагався зробити зважену пропозицію" для досягнення угоди з європейськими державами, але не отримав підтримки від інших членів іранського уряду.

Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Це сталось на тлі відсутності прогресу в переговорах з Тегераном, від якого європейці вимагали конкретних зобовʼязань щодо відмови від створення ядерної зброї.

Очікується, що наступного тижня Рада безпеки ООН винесе на голосування відновлення санкцій проти Ірану, які можуть бути повернуті до 27 вересня.

Іранці погрожують у відповідь вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.